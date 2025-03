Deutschland wägt massive Sondermittel für Verteidigung und Infrastruktur ab

HQ

Die deutsche Politik diskutiert die Schaffung von zwei Sonderfonds im Wert von bis zu einer Billion Euro, um sowohl die Verteidigung als auch die Infrastruktur zu stärken, was den wachsenden Druck widerspiegelt, die militärischen Fähigkeiten des Landes zu sichern und seine Wirtschaft zu modernisieren, so Quellen (via Reuters).

Während die Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung im Gange sind, schlagen Ökonomen, die die wahrscheinliche Koalition beraten, vor, dass 400 Milliarden Euro für die Verteidigung bereitgestellt werden sollten, während für Infrastrukturinvestitionen bis zu 500 Milliarden Euro erforderlich sein könnten.

Die Dringlichkeit verschärfte sich nach einem angespannten Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem US-Präsidenten Donald Trump, das in Berlin die Besorgnis über die regionale Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine verstärkte.

Die Gespräche zwischen den Christdemokraten, ihren bayerischen Verbündeten und den Sozialdemokraten dauern an, wobei die Regierungschefs eine Einigung mit der Regierung bis Ostern anstreben, obwohl noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen wurden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich der politische Konsens in raschen finanziellen Maßnahmen niederschlagen wird.