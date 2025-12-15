Deutschland vertieft das Engagement für die Verteidigung der Ukraine mit einem 10-Punkte-Plan

HQ

Deutschland wird seine Unterstützung für die ukrainische Verteidigung durch gemeinsame industrielle Unternehmungen, eine tiefere Marktintegration und mögliche bundesstaatliche Investitionsgarantien im Rahmen eines neuen 10-Punkte-Plans stärken, der am Montag während des Besuchs von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin vorgestellt wurde.

Die Initiative, die angekündigt wird, während europäische Staats- und Regierungschefs versuchen, weiterhin ihre Unterstützung für Kiew zu demonstrieren, kommt zu einem Zeitpunkt, in dem US-Präsident Donald Trump darauf drängt, die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges, der durch Russlands Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde, zu beschleunigen.

"Eine starke ukrainische Rüstungsindustrie ist entscheidend für die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg und ein wichtiges Element der Sicherheitsgarantien, um zukünftige russische Aggressionen abzuschrecken", hieß es in dem Plan in einem während Selenskyjs Besuch geteilten Dokument.

Deutschland und die Ukraine werden die Zusammenarbeit in verteidigungsbezogener Forschung, Beschaffung und Joint Ventures ausweiten, wobei Berlin die Nutzung bundesstaatlicher Investitionsgarantien zur Unterstützung ukrainischer Rüstungsunternehmen prüft. Deutschland ist der größte europäische Militärunterstützer der Ukraine.

Deutschland und die Ukraine werden die Zusammenarbeit ausweiten

Der Plan sieht außerdem eine gemeinsame Beschaffung ukrainischer Verteidigungsausrüstung vor, um den NATO-Luftraum im Rahmen der European Sky Shield Initiative zu schützen, mit Schwerpunkt auf Abfangdröhnen.

Im Rahmen des Abkommens werden die beiden Verteidigungsministerien regelmäßig hochrangige Konsultationen abhalten, während in Berlin ein Verbindungsbüro für die ukrainische Rüstungsindustrie (das Ukraine Freedom House) eingerichtet wird, um die industriellen Beziehungen zu stärken.

Deutschland wird zudem seine Präsenz des Militärattachés in Kiew verstärken und den Expertenaustausch zwischen den beiden Ländern intensivieren.

Der Plan enthält Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und erkennt die Bedenken westlicher Partner nach dem größten Korruptionsskandal der Ukraine seit Kriegsbeginn an, der zum Rücktritt zweier Minister und Selenskyjs Stabschef führte.