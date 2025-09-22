Deutschland und Schweden rüsten Kampfjets nach Überflug eines russischen Militärflugzeugs über die Ostsee ab

HQ

Erstens, Polen. Dann Rumänien. Dann Estland. Nun wurden deutsche Eurofighter und schwedische JAS 39 Gripens entsandt, um ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abzufangen, nachdem das Flugzeug Kontaktversuche ignoriert und seine Transponder abgeschaltet hatte. "Erneut wurde unsere schnelle Eingreiftruppe, bestehend aus zwei Eurofightern, von der NATO beauftragt, ein nicht identifiziertes Flugzeug ohne Flugplan oder Funkkontakt im internationalen Luftraum zu untersuchen", teilte die deutsche Luftwaffe in einer Erklärung mit. "Es war ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ IL-20M. Nach der visuellen Identifizierung übergaben wir die Geleitaufgaben für das Flugzeug an unsere schwedischen NATO-Partner und kehrten nach Rostock-Laage zurück." Dann teilte die schwedische Luftwaffe in einer Erklärung mit: "Heute 🇸🇪 wurden JAS 39 Gripens und 🇩🇪 Eurofighter über der südlichen Ostsee geflogen, um ein 🇷🇺 russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ IL-20 im internationalen Luftraum zu identifizieren und zu überwachen." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!