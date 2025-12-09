Deutschland und Frankreich suchen nach einer Umgehungslösung, um ein blockiertes Kampfjetprojekt zu retten

HQ

Deutschland und Frankreich könnten laut Reuters versuchen, ihr angeschlagenes Future Combat Air System zu retten, indem sie eine gemeinsame Kampfplattform bauen und dabei weiterhin eigene Kampfjets einsetzen.

Die deutschen und französischen Verteidigungsminister werden sich diese Woche treffen, wobei Gespräche zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron nächste Woche erwartet werden.

100-Milliarden-Euro-Programm

Berlin und Paris stecken seit Monaten fest, wie sie mit dem 100-Milliarden-Euro-Programm voranschreiten sollen, das vor acht Jahren gestartet wurde und seitdem durch Streitigkeiten zwischen Dassault und Airbus über Verantwortlichkeiten und Technologiezugang verzögert wurde.

Berlin sieht das Projekt eher als Anpassungsphase als kurz vor dem Zusammenbruch. Beide Regierungen scheinen nun offen für eine Struktur zu sein, die das zentrale vernetzte "Combat Cloud"-System gemeinsam hält, während jedes Land das Flugzeug an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann, einschließlich Frankreichs Anforderungen an nukleare Missionen und Trägeroperationen.