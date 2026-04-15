Deutschland und die Ukraine greifen großes Drohnen- und Verteidigungskooperationsabkommen an

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Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj haben neue Verteidigungskooperationsabkommen unterzeichnet, darunter ein großes Drohnenproduktionsabkommen, das eines der größten Europas werden könnte.

Die in Berlin abgeschlossenen Abkommen unterstreichen die wachsende Rolle der Ukraine als Vorreiter militärischer Innovation nach Jahren des Krieges, insbesondere im Bereich der Drohnentechnologie. Merz sagte, die Partnerschaft werde sowohl die deutschen als auch die europäischen Verteidigungsfähigkeiten stärken und gleichzeitig die industrielle Basis stärken.

Ein zentrales Element des Abkommens ist die Schaffung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Lieferung von Tausenden von Drohnen an die ukrainischen Streitkräfte. Berlin setzte zudem Hunderte Millionen Euro zur Unterstützung fortschrittlicher "Deep Strike"-Fähigkeiten bereit.

Deutschland bleibt Europas größter Lieferant von Militärhilfe für die Ukraine, mit seit Beginn der russischen Invasion 2022 zugeteilte zig Milliarden Euro. Zusätzliche Unterstützung umfasst die Finanzierung von Luftabwehrsystemen und Abfangraketen zur Stärkung des ukrainischen Schutzes gegen anhaltende Bedrohungen.