Deutschland stellt 300 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Syrien bereit

HQ

Unter den gewölbten Decken der Brüsseler EU-Ministersäle kündigte Deutschland am Montag ein Hilfspaket in Höhe von 300 Millionen Euro für Syrien an, das über Organisationen der Vereinten Nationen und NGOs geleitet werden soll, um die Übergangsregierung von Damaskus zu umgehen.

Die Fonds, die von Außenministerin Annalena Baerbock im Vorfeld einer Geberkonferenz der Europäischen Union vorgestellt wurden, zielen darauf ab, den akuten Mangel an Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung und Unterkünften in Syrien zu beheben und gleichzeitig Flüchtlingsaufnahmeländer wie Jordanien, Libanon, Irak und die Türkei zu unterstützen.

Das Versprechen fällt mit Berichten über über mehr als 1.000 Tote bei den jüngsten Zusammenstößen zwischen Assad-Loyalisten und islamistischen Fraktionen an der Küste zusammen – Gewalt, die Baerbock in Damaskus aufforderte, zu untersuchen, und wiederholte die Forderung nach einem inklusiven politischen Prozess, um die 14-jährige Krise zu beenden.