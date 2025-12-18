Deutschland, Spanien und Nordland treten Frankreich wegen eines Mercosur-Handelsabkommens gegenüber.

HQ

Am Donnerstag forderten Deutschland und Spanien die EU-Staats- und Regierungschefs auf, das lange verzögerte Freihandelsabkommen Mercosur voranzutreiben, was mit Frankreich kollidiert, das das Abkommen als noch nicht akzeptabel bezeichnet.

Das Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay (über 25 Jahre ausgehandelt) wäre das größte Handelsabkommen der EU durch Zollsenkungen. Befürworter, darunter Deutschland, Spanien und die nordischen Länder, argumentieren, dass es europäischen Exporteuren, die von US-Zöllen betroffen sind, helfen und die Abhängigkeit von China verringern würde, indem es Zugang zu wichtigen Rohstoffen sichert.

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, die Europäische Union müsse jetzt handeln, um im Welthandel glaubwürdig zu bleiben, während der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez das Abkommen als unerlässlich bezeichnete, um Europas geopolitisches und wirtschaftliches Gewicht zu stärken.

Frankreich bleibt entschieden dagegen. Präsident Emmanuel Macron sagte, das Abkommen habe nicht ausreichende Schutzmaßnahmen für europäische Landwirte und warnte vor Importen, die nach in der Europäischen Union verbotenen Standards produziert werden. Polen, Ungarn, Italien und andere teilen ähnliche Bedenken.