Deutschland signalisiert Bruch mit Israel wegen Verhalten in Gaza

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Deutschland hat am Dienstag seine bisher eindringlichste Warnung an Israel wegen des anhaltenden Konflikts in Gaza ausgesprochen: Bundeskanzlerin und Außenminister signalisierten einen möglichen Stopp von Waffenexporten, die unter Verstoß gegen das Völkerrecht eingesetzt werden.

Dies markiert eine scharfe Wende in der Unterstützung Berlins für Israel, die sowohl durch den wachsenden öffentlichen Widerstand als auch durch die zunehmende humanitäre Besorgnis angetrieben wird. Während Deutschland seine Haltung neu bewertet, scheint der breitere westliche Konsens über die bedingungslose Unterstützung Israels zu zerbrechen.