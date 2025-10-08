Deutschland schränkt den Online-Verkauf von Cannabis ein

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die deutsche Regierung neue Maßnahmen beschlossen hat, um den starken Anstieg der Cannabisimporte einzudämmen, seit der Freizeitkonsum der Droge im letzten Jahr legalisiert wurde. Nach dem überarbeiteten Gesetz müssen Patienten einen Arzt von Angesicht zu Angesicht aufsuchen, um ein Rezept zu erhalten, und Apotheken dürfen Cannabis nicht mehr per Post liefern. Ziel ist es, die Aufsicht zu verschärfen und Missbrauch nach einem Anstieg der Online-Verschreibungen zu verhindern, nachdem Beamte sagten, dass der Anstieg der Importe den bescheidenen Anstieg der medizinischen Nachfrage bei weitem übertraf, was zu schnellem politischem Handeln führte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!