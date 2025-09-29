Deutschland schickt Drohnenabwehr-Ausrüstung nach Dänemark

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Deutschland Anti-Drohnen-Systeme nach Dänemark schickt, um die Verteidigung des nordischen Landes zu stärken, während es sich auf wichtige politische Treffen in dieser Woche vorbereitet. "Deutschland unterstützt Dänemark mit Anti-Drohnen-Ausrüstung. Ich danke Deutschland für die Hilfe, die unsere Drohnenabwehr stärkt und Ausdruck einer engen dänisch-deutschen Zusammenarbeit ist. Gemeinsam stehen wir stärker da", schrieb Dänemarks stellvertretender Ministerpräsident und Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf X. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!