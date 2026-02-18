HQ

Deutschland hat die Entwicklung eines eigenen Nukleararsenals ausgeschlossen, erwägt aber, sich auf französische und britische Atomwaffen in einem Abschreckungsrahmen zu verlassen, ähnlich dem US-basierten Nukleardach der NATO, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz.

Im Machtwechsel-Podcast betonte Merz, dass jede Entsendung von Paris und London abhängen würde, und wies darauf hin, dass Berlin nicht einseitig nach internationalem Recht handeln könne, einschließlich des Atomwaffenwaffenwaffenvertrags und historischer Abkommen aus der deutschen Wiedervereinigung.

Friedrich Merz // Shutterstock

Frankreich und das Vereinigte Königreich unterhalten bereits robuste Nuklearstreitkräfte (im Fall Frankreichs gestützte U-Boot-gestützte ballistische Raketen und luftgestützte Marschflugkörper) und prüfen seit Juli 2025 eine engere Koordination. Präsident Emmanuel Macron hat darüber gesprochen, die strategische Abschreckung Frankreichs auf Deutschland auszuweiten und dies als Teil einer breiteren europäischen Verteidigungsstrategie darzustellen.

Merz beschrieb die Initiative als "ganz am Anfang" und betonte, dass Dialog, gemeinsame Übungen und gemeinsame Sicherheitsinteressen den Ansatz prägen würden, insbesondere angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der zunehmenden europäischen Sicherheitsbedenken...