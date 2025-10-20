Deutschland plant die Bestellung von 15 weiteren F-35-Jets

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Berichten zufolge treibt Deutschland seine Pläne voran, 15 weitere F-35-Kampfjets von einem US-Hersteller zu erwerben und damit möglicherweise seine moderne Luftflotte zu erweitern. Die zusätzlichen Flugzeuge würden die bestehende deutsche Ordnung stärken, die darauf abzielt, die alternden Tornado-Jets zu ersetzen und eine nuklearfähige Abschreckung aufrechtzuerhalten. Der erweiterte Kauf steht im Einklang mit einem kürzlich erweiterten Verteidigungsbudget, wobei die genauen Zahlen nicht bekannt gegeben werden. Das deutsche Verteidigungsministerium hat sich nicht offiziell zu den Diskussionen geäußert, so dass Sie auf weitere Updates gespannt sein müssen. Wer mehr Details erfahren oder direkt aus den Quellen lesen möchte, kann dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!