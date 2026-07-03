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Krankheitsurlaub ist ein Arbeitsrecht, das in ganz Europa mehr oder weniger einheitlich angewendet wird, aber wie bei jedem komplexen System gibt es Unklarheiten, und es wird auch Menschen geben, die davon profitieren. Bis jetzt in Deutschland musste man, wenn man eines Tages mit Fieber aufwachte und nicht aus dem Bett kam, nur telefonisch kündigen, um Krankheitsurlaub zu erhalten. Aber das wird nicht mehr der Fall sein.

Bundeskanzler Merz selbst musste im Fernsehen auftreten, um zu bestätigen, dass ab heute der telefonisch beantragte Krankheitsurlaub in Deutschland ausgesetzt wird. Um Krankheitsurlaub zu erhalten, benötigen Sie am Tag Ihrer Erkrankung ein offizielles ärztliches Attest.

Die Maßnahme ist hart und berücksichtigt vermutlich nicht bestimmte ernsthafte Eventualitäten, die auftreten könnten, aber es gibt einen Grund dafür: Merz sagt Folgendes: "Wir wissen, dass dies eine schwierige Entscheidung ist. Aber wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil, der durch längere Arbeitsabwesenheiten verursacht wird, nicht länger leisten."

Allein in Berlin gibt es 50.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die im Jahr 2025 durchschnittlich 37 Tage krankgeschrieben haben, verglichen mit durchschnittlich 22 Tagen für die gesamte deutsche Bevölkerung. Diese Zahlen liegen deutlich über denen anderer Länder im Europäischen Wirtschaftsraum.

Die Änderung hat auf nationaler Ebene starke Kritik ausgelöst. Markus Blumenthal-Beier, Präsident des Deutschen Hausarztvereins, bezeichnete die Änderung als "absolut katastrophal", da sie das Gesundheitssystem überfordern könnte, wie von Clash Report berichtet wurde.

Neben diesen Maßnahmen wurden weitere Kostensenkungsvorschläge vorgelegt, wie etwa eine Reduzierung des Bundespersonals um 8 Prozent zur Förderung der Digitalisierung, und die Wachstumsprognosen sollen ebenfalls von 0,8 Prozent auf 0,5 Prozent nach unten korrigiert werden.