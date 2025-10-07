Deutschland könnte sich aus dem Eurovision Song Contest zurückziehen, wenn Israel ausgeschlossen wird

HQ

Viele Länder haben damit gedroht, sich vom Eurovision Song Contest zurückzuziehen, wenn Israel daran teilnimmt. Nun hat Deutschland die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat davor gewarnt, dass Deutschland den Eurovision Song Contest 2026 überspringen könnte, wenn Israel von der Teilnahme ausgeschlossen wird. Die Ankündigung erfolgt inmitten wachsender Kontroversen, wobei auch einige der größten europäischen Sender mögliche Rückzüge erwägen. Unterdessen plant die Europäische Rundfunkunion im November eine spezielle Online-Abstimmung, um über Israels Schicksal in der Wahl zu entscheiden, was auf die beispiellosen Spannungen rund um das Ereignis hinweist. Was halten Sie davon?