Deutschland investiert so groß wie nie zuvor in den Frauenfußball

Deutschland wird eine seiner größten Investitionen in den Frauenfußball aller Zeiten tätigen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kündigte im vergangenen Monat an, im kommenden Jahr 100 Millionen Euro zuzusteuern, denn "die Frauen-Bundesliga muss dringend professionalisiert werden", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (via DW).

Es wäre die größte Einzelinvestition zur Professionalisierung der deutschen Frauenliga, und sie wird als Priorität angesehen, da die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft trotz der mehrfachen Erfolge der deutschen Frauenfußballmannschaft (Gewinnerin von zwei Weltmeisterschaften und acht Europameisterschaften und kürzlich qualifizierte sich für das Final Four der Nations League) nicht mit der englischen und der spanischen Frauenfußballliga Schritt gehalten hat.

Diese Investition geht einher mit einer Reform der Organisation und Vermarktung der Frauen-Bundesliga mit der Gründung einer neuen Einheit in Form eines Joint Ventures zwischen dem kommerziellen Arm des DFB und einem neu gegründeten Verband der Frauen-Bundesliga-Klubs.

Trotz der jüngsten Sprünge bei den Zuschauerzahlen und TV-Zuschauerzahlen im Frauenfußball bleibe die Kluft zwischen Männer- und Frauenfußball in finanzieller und struktureller Hinsicht "erheblich", so der DFB.