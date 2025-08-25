HQ

Neuigkeiten aus Deutschland . Während eines Tages der offenen Tür der Regierung am Sonntag, einer Veranstaltung, bei der die Menschen Berliner Institutionen besuchen und an Diskussionen teilnehmen können, hat Bundeskanzler Friedrich Merz das Land aufgefordert, angesichts der sich verändernden globalen Bedingungen neue Handelspartner zu suchen.

"Wie gehen wir mit dem Welthandel um, wenn zum Beispiel die Amerikaner nicht mehr bereit sind, sich an die Regeln der Welthandelsorganisation zu halten? Wir sollten uns in der Welt nach Partnern umsehen, die unser Denken teilen", sagte Friedrich Merz bei einem Tag der offenen Tür der Regierung.

"Wir brauchen gute Wirtschaftsbeziehungen mit den USA, und wir sind vielleicht glimpflich davongekommen." Er äußerte auch Bedenken über die Haltung der USA zu internationalen Handelsregeln und deutete an, dass zukünftige Chancen in Regionen wie Südamerika, Asien und Afrika liegen könnten.

Er bekräftigte die Bedeutung stabiler Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, betonte aber die Notwendigkeit einer Diversifizierung, um eine langfristige Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz sprach über die soziale Sicherheit: "Wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme fit für die Zukunft machen."