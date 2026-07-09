Deutschland hat in diesem Jahr bereits über 5.000 hitzebedingte Todesfälle verzeichnet

HQ

Es ist kein Geheimnis, dieser Sommer war ziemlich heiß. Viele europäische Länder kämpfen mit Rekordtemperaturen, darunter Großbritannien, Frankreich und Spanien, sogar die Slowakei, wobei diese irren Temperaturen zu Tausenden von Todesfällen und ironischerweise sogar zur Absage eines Klimagipfels führten. Und es sieht nicht so aus, als würde die Hitze bald nachlassen, denn für den Rest dieser Woche und auch in den kommenden Wochen sind für weite Teile Europas sengende Temperaturen prognostiziert.

Vor diesem Hintergrund hat Deutschland nun Daten veröffentlicht, in denen es laut Reuters behauptet, in diesem Jahr bereits 5.120 hitzebedingte Todesfälle registriert zu haben. Es wird erwähnt, dass die Mehrheit dieser Todesfälle (4.270) von älteren Personen über 75 Jahren stammte, wobei in diesen Statistiken mehr Frauen als Männer gemeldet wurden, da Frauen über 75 typischerweise Männer über 75 Jahren zahlenmäßig übertreffen.

Da wir erst etwa zur Hälfte des Sommers sind, mit Höchsttemperaturen für Juli und wahrscheinlich ähnlichen Temperaturen am Horizont im August, sind diese Zahlen wahrscheinlich nur ein erschütterndes Zeichen für das, was noch kommt.