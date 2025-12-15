Deutschland gräbt Schützengräben an Polens Grenzen, Panzerabwehrbarrieren, um sich vor einer russischen Invasion zu schützen

HQ

Deutschland wird Truppen entsenden, um Gräben zu graben und Panzerabwehrbarrieren entlang der polnischen Grenzen zu Belarus und Russland zu errichten, hat Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt, wobei er auf wachsende Sicherheitsbedrohungen aus Moskau und das sinkende Vertrauen in die Unterstützung der Vereinigten Staaten hinweist.

Ab April nächsten Jahres werden deutsche Soldaten im Rahmen der polnischen "Östlichen Schild"-Initiative an Verteidigungsingenieurarbeiten teilnehmen, einem 2 Milliarden Pfund teuren nationalen Verteidigungsprogramm zur Stärkung der östlichen Grenze des Landes. Zu den Aufgaben gehören der Bau von Grabensystemen, das Verlegen von Stacheldraht und der Aufbau von Panzerbarrieren, teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit.

Eine mittlere zweistellige Anzahl deutscher Truppen aus der Armee und Unterstützungseinheiten wird an der Operation in Grenzgebieten nahe der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus teilnehmen.

Merz sagte, Europa könne sich nicht länger darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten seine Sicherheit garantieren, und warnte, dass Russland den Druck auf den NATO-Luftraum durch wiederholte Eindringlinge von Drohnen, Flugzeugen und Ballons erhöht habe. Auf einer Parteikonferenz am Samstag sagte er, die Ära der "Pax Americana" in Europa sei faktisch vorbei und europäische Nationen müssten ihre eigenen Verteidigungsinteressen verfolgen.

Die Ära der "Pax Americana" in Europa ist faktisch vorbei

Die Sicherheitsbedenken haben sich nach mehreren russischen Luftraumverletzungen über Polen, darunter Vorfälle, bei denen im Oktober Drohnen abgeschossen wurden, verstärkt. Polen, das sowohl an Belarus als auch an Kaliningrad grenzt, warnt seit langem vor Bedrohungen durch hybride Kriegsführung, darunter Sabotage und Cyberangriffe.

Deutschland hat seine militärische Präsenz in der Region bereits ausgeweitet. Anfang dieses Monats wurden rund 150 deutsche Soldaten und vier Eurofighter-Jets im Rahmen der NATO-Luftpolizeimission nach Malbork im Norden Polens entsandt. Im Jahr 2024 betrieben deutsche Streitkräfte außerdem Patriot-Raketensysteme in der Nähe der polnischen Grenze zur Ukraine.

Deutschlands Verteidigungsminister Nils Schmid sagte, Russlands Verhalten zeige, dass Europa es sich nicht leisten könne, seine Verteidigungsvorbereitungen zu verzögern, und betonte die Notwendigkeit, die östliche Flanke der NATO "vom hohen Norden bis zum Schwarzen Meer" zu schützen.

Seit seinem Amtsantritt hat Merz Deutschlands Haushaltsregeln überarbeitet, um unbegrenzte Kreditaufnahmen für Verteidigungsausgaben zu ermöglichen. Berlin plant, in den nächsten fünf Jahren mehr als 650 Milliarden Euro zu investieren, um Deutschland zu ermöglichen, die höheren NATO-Verteidigungsausgabenziele von 3,5 % des BIP zu erreichen.