Deutschland, Frankreich und Spanien drängen auf Wiederbelebung des Kampfjet-Programms

Die neuesten Nachrichten über Deutschland, Frankreich und Spanien . Soeben wurde bekannt gegeben, dass die drei Länder im Oktober Gespräche über die Wiederbelebung ihres gemeinsamen Kampfjet-Programms führen werden, das immer wieder von Rückschlägen und Streitigkeiten über die Führung der Industrie betroffen war.

Berlin bestätigte, dass die Verteidigungsminister der drei Nationen versuchen werden, langjährige Meinungsverschiedenheiten zu lösen und den Staats- und Regierungschefs Optionen für eine endgültige Entscheidung im Laufe des Jahres zu präsentieren, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag.

"Wir werden alle an einem Strang ziehen, und nationale Interessen müssen von dem einen oder dem anderen oder von uns allen zurückgestellt werden. Es ist klar, dass wir zum Erfolg verdammt sind, wir brauchen dieses Projekt", sagte Pistorius am Rande eines Treffens mit seiner spanischen Amtskollegin Margarita Robles gegenüber Reportern.

Das Projekt, das als zentral für Europas zukünftige Luftwaffe angesehen wird, wurde durch konkurrierende nationale Interessen und unterschiedliche Visionen zwischen den wichtigsten Rüstungsunternehmen verlangsamt. Die Beamten betonten, dass ein Scheitern keine Option sei, und drängten auf ein schnelleres Tempo, um weitere Verzögerungen zu vermeiden.