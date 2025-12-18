Deutschland erweitert den Raketenschild Arrow 3 mit einem 3,1-Milliarden-Dollar-Deal mit Israel

HQ

Deutschland wird seine Luft- und Raketenabwehr drastisch verstärken, indem es sein Arrow-3-Beschaffungsabkommen mit Israel um weitere 3,1 Milliarden US-Dollar erweitert, womit der Gesamtwert des Programms auf rund 6,5 Milliarden Dollar steigt, wie israelische Verteidigungsbeamte bestätigten.

Das neue Abkommen baut auf einem vor zwei Jahren unterzeichneten bahnbrechenden Vertrag auf, bei dem Berlin sich bereit erklärte, Arrow-3-Abfangjäger und -Trägerraketen für etwa 3,5 Milliarden Dollar zu kaufen. Das erweiterte Paket wird die Produktionsraten erheblich steigern, sodass Deutschland mehr Abfangjäger und Startsysteme schneller einsetzen kann, da die Sicherheitsbedenken in ganz Europa zunehmen.

Das Arrow-3-System ist darauf ausgelegt, Langstreckenraketen im Weltraum abzufangen und bietet eine Schutzschicht, die weit über die Atmosphäre hinausgeht. Sie hat sich bereits im Kampf bewährt, indem sie 2023 eine Huthi-Rakete abfing und während des kurzen Krieges mit Iran im letzten Jahr eine zentrale Rolle in der Verteidigung Israels spielte.

Teil einer viel umfassenderen Verteidigungsoffensive:

Deutschland erhielt Anfang dieses Monats sein erstes Arrow-3-System, was das erste Mal ist, dass die fortschrittliche Verteidigungsplattform an ein ausländisches Land mit unabhängiger operativer Kontrolle übertragen wurde. Weitere Systeme werden voraussichtlich in den kommenden Monaten geliefert und eingesetzt.

Die Erweiterung erfolgt zu einer Zeit, in der Berlin die Militärausgaben beschleunigt, angesichts wachsender Besorgnis über Russland. Deutsche Beamte haben wiederholt gewarnt, dass Moskau sich in den nächsten Jahren auf eine Konfrontation mit der NATO vorbereiten könnte, und das Abkommen folgt auf neue Vorwürfe, Russland habe einen Cyberangriff auf deutsche Flugverkehrskontrollsysteme durchgeführt.

Das Arrow-3-Programm ist Teil einer viel umfassenderen Verteidigungsoffensive. Das deutsche Parlament genehmigte allein diese Woche neue Verteidigungsprojekte im Wert von fast 50 Milliarden Euro (59 Milliarden US-Dollar ), wobei die Gesamtverteidigungsverpflichtungen in diesem Jahr 83 Milliarden Euro (98 Milliarden US-Dollar) erreichten.

Gemeinsam von Israel und den Vereinigten Staaten entwickelt und von Israel Aerospace Industries produziert, stellt Arrow 3 Israels größten Rüstungsexport aller Zeiten dar und einen der bedeutendsten Waffenkäufe Deutschlands seit Russlands Invasion der Ukraine im Jahr 2022.