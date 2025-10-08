Deutschland erteilt der Polizei die Befugnis, Drohnen abzuschießen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass das deutsche Kabinett endlich ein Gesetz verabschiedet hat, das es der Polizei erlaubt, bösartige Drohnen abzuschießen, die den nationalen Luftraum bedrohen, nachdem es zu jüngsten Vorfällen gekommen ist, bei denen große Flughäfen gestört wurden. Die Maßnahme, die noch vom Parlament genehmigt werden muss, erlaubt es den Beamten, bei unmittelbarer Gefahr Werkzeuge zu verwenden, die von Lasern bis hin zu Signalstörungen (und sogar Schusswaffen) reichen. Der Schritt folgt auf wachsende Befürchtungen, dass einige Drohnenflüge über Europa mit Taktiken der hybriden Kriegsführung in Verbindung gebracht werden könnten. Mit dieser Entscheidung schließt sich Deutschland anderen europäischen Staaten an, die in jüngster Zeit ihre polizeilichen Befugnisse zur Bekämpfung von Luftangriffen ausgeweitet haben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!