Deutschland entsendet Schnelleinsatzteams zur Bekämpfung von Drohnenbedrohungen in ganz Europa

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass das deutsche Militär damit begonnen hat, schnelle Eingreiftruppen zu bilden, um den wachsenden Drohnenbedrohungen in ganz Europa entgegenzuwirken, und Spezialisten nach Belgien entsandt hat, nachdem die Drohnenaktivität in der Nähe von Militäreinrichtungen und Flughäfen stark zugenommen hat.

Laut Reuters sagte Generalleutnant Alexander Sollfrank, Chef des deutschen Einsatzkommandos, dass die neuen Anti-Drohnen-Teams aufgestellt werden, um "akute Bedrohungen" zu bewältigen, und schnell über Grenzen hinweg eingesetzt werden können.

Drohnenabwehr weitet Auslandseinsätze aus

Ein Vorausteam der deutschen Luftwaffe ist bereits in Belgien eingetroffen, um eine vorübergehende Mission zu koordinieren, die sich auf die Erkennung und das Abfangen von Drohnen konzentriert, teilte das Berliner Verteidigungsministerium mit. Die Haupteinheit folgt in Kürze.

Belgien und andere europäische Länder melden häufige Drohnensichtungen, die den Flugverkehr gestört haben, einschließlich der vorübergehenden Schließung von Flughäfen in Schweden und Belgien in dieser Woche. Einige Beamte haben die Vorfälle mit russischer hybrider Kriegsführung in Verbindung gebracht, obwohl Moskau eine Beteiligung bestritten hat.

Sollfrank sagte, dass die neuen Teams Sensoren und Abfangjäger verwenden, die in der Lage sind, feindliche Drohnen zu erkennen, zu kontrollieren oder zu neutralisieren. Einige Systeme können Drohnen mit Netzen einfangen oder in der Luft rammen, um sie sicher außer Gefecht zu setzen.