Deutschland drängt nach Drohnensichtungen am Münchner Flughafen auf Genehmigung zum Drohnenabschuss

HQ

Heute Morgen haben wir die Nachricht erhalten, dass der Münchner Flughafen in der Nacht zum Donnerstag nach mehreren Drohnensichtungen gezwungen war, den Betrieb einzustellen, wodurch Passagiere festsaßen und mehrere Flüge in nahe gelegene Städte umgeleitet werden mussten. Nun stehen die deutschen Behörden nach dem jüngsten Vorfall zunehmend unter Druck, die Polizei mit Befugnissen zum Abschuss von Drohnen auszustatten. "Unsere Polizei muss in der Lage sein, Drohnen sofort abzuschießen", sagte Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, dessen Hauptstadt München ist. "Bayern erlässt dafür ein Schnellverfahrensgesetz. Die Infrastruktur muss jederzeit funktionsfähig bleiben. Wir brauchen die Souveränität über unseren Luftraum." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!