Deutschland bereitet eine bedeutende Finanzierungserhöhung für die Europäische Weltraumorganisation vor

HQ

Deutschland bereitet sich darauf vor, seinen Beitrag zur Europäischen Weltraumorganisation zu erhöhen, wobei Beamte (über Reuters) angeben, dass Berlin auf der ESA-Konferenz in Bremen nächste Woche bis zu 5 Milliarden Euro zusagen könnte. Diese Zahl würde einen deutlichen Anstieg gegenüber den vor drei Jahren zugesagten etwa 3,5 Milliarden Euro darstellen.

Dieser Schritt fügt sich in eine in diese Woche vorgestellte umfassende nationale Strategie zur Weltraumsicherheit ein, die Pläne für bis zu 35 Milliarden Euro langfristige Investitionen zur Stärkung Deutschlands Fähigkeiten im Orbit und zur Unterstützung neuer Verteidigungsinitiativen vorsieht.

Im Vorfeld der Konferenz fordert die Regierung auch einen flexibleren Ansatz innerhalb der ESA, indem große Flaggschiffprogramme wie die Ariane-Rakete mit einer stärkeren Rolle für kleinere, von Start-ups geführte Projekte kombiniert werden. Berlin argumentiert, dass Europa sowohl Größe als auch Agilität benötigen wird, da der Wettbewerb zunimmt, insbesondere mit einem erneuten Fokus auf Mondmissionen.