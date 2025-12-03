Deutschland aktiviert diese Woche den Raketenschild Arrow 3

HQ

Deutschland wird an diesem Mittwoch sein erstes Langstrecken-Raketenabwehrsystem Arrow 3 in Betrieb nehmen, etwa 40 Meilen südlich von Berlin, berichten deutsche Medien. Der Einsatz markiert die erste Arrow-3-Batterie außerhalb Israels und einen wichtigen Schritt im Berliner Nachrüstungsprogramm nach der Invasion der Ukraine.

Das System, das 2023 zu Gesamtkosten von rund 4 Milliarden US-Dollar gekauft wurde, besteht aus drei Batterien, von denen jede vier Abschussrampen mit sechs abfeuerbereiten Raketen ausgestattet ist. Arrow 3 Abfangjäger können Ziele bis zu 2.400 Kilometer entfernt erreichen und ballistische Raketen in Höhen von bis zu 100 Kilometern bekämpfen.

Deutschlands wachsende Rolle in der europäischen Luftverteidigung

Die Aktivierung unterstreicht Deutschlands wachsende Rolle in der europäischen Luftverteidigung und ergänzt die European Sky Shield Initiative, an der nun 24 Mitgliedstaaten beteiligt sind. Hochrangige Verteidigungsvertreter werden voraussichtlich am Start auf dem Luftwaffenstützpunkt Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde teilnehmen, der Brandenburg und Sachsen-Anhalt überspannt.

Arrow 3 kann in Israel eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen und hat ballistische Raketen aus dem Jemen und Iran abgefangen und baut auf dem Kampfdebüt seines Vorgängers Arrow 2 in exoatmosphärischen Gefechten auf.