Deutscher Weltmeister Franz Wagner besiegt die Lakers in letzter Sekunde

Die Los Angeles Lakers mussten gestern ihre erste Heimniederlage mit nur einem Punkt Unterschied hinnehmen. Und das Schlimmste daran war, dass es nur 2 Sekunden vor dem Schlusspfiff geschah, durch einen Dreier von Franz Wagner für Orlando Magic.

Das Spiel am Donnerstag in Los Angeles wird vielen Lakers-Fans nicht in Erinnerung bleiben. Obwohl Anthony Davis mit 39 Punkten der beste Scorer des Spiels war, vergab er kurz vor Wagners Dreier zwei Freiwürfe.

LeBron James punktete ebenfalls hoch, der neue Star Dalton Knecht verlangsamte sich deutlich.

Franz Wagner, einer der am meisten unterschätzten Spieler der NBA

Der 23-jährige Berliner, Gewinner der FIBA-Weltmeisterschaft 2023, debütierte in Alba Berlin und wechselte dann 2021 in die NBA zu Orlando Magic. Er wurde 2022 in das NBA All-Rookie First Team gewählt und war der Schlüssel, um Orlando in die erste Runde zu führen, bevor er schließlich gegen die Cleveland Cavaliers verlor.

Im Jahr 2024 verlängerte Franz Wagner seinen Vertrag bei Orlando Magic, dem Team, bei dem er mit seinem älteren Bruder, dem 27-jährigen Moritz Wagner, spielt. Mit seiner Leistung gestern Abend wurde er zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Magic, der über 35 Punkte und über 10 Assists in einem Spiel erzielte.