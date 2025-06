Deutscher Außenminister besucht Kiew, um Unterstützung für die Ukraine zu verstärken

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist in Kiew eingetroffen, um das Engagement des Landes für die Verteidigung der Ukraine gegen die anhaltende Aggression in ihrem Krieg mit Russland zu bekräftigen, teilte das Außenministerium am Montag mit.

"Wir werden weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen, damit sie sich weiterhin erfolgreich verteidigen kann, mit moderner Luftverteidigung und anderen Waffen, mit humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe", sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul in einer Erklärung.

Der Besuch legt den Schwerpunkt auf moderne Militärhilfe, humanitäre Hilfe und wirtschaftliche Unterstützung und unterstreicht die wachsende Rolle Europas angesichts der Verschärfung des Konflikts. Unterdessen fordert Kiew seine Partner auf, die Luftverteidigung nach den jüngsten Großangriffen am Wochenende zu verstärken.