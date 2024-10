Deutsche Pizzeria bei Razzia durchsucht, nachdem Polizei herausgefunden hat, dass Kokain der beliebteste geheime Menüpunkt ist

HQ

Als Kind hast du wahrscheinlich Gerüchte gehört, dass dein örtlicher Imbiss hinter der Theke mit Drogen handelt. Nein? Also nur ich. Auf jeden Fall hat sich das Gerücht in einer Pizzeria in Deutschland als wahr erwiesen, nachdem die Polizei bei einer Razzia in das Geschäft eingedrungen war, weil sie glaubte, dass es Kokain verkaufte.

Laut Sky News wurde die Polizei von Lebensmittelinspektoren auf den Plan gerufen, die feststellten, dass Kokain einer der meistverkauften Menüpunkte in dem Restaurant in Düsseldorf war. Die Polizei führte zunächst eine Razzia in dem Restaurant durch und fand Kokain, Cannabis und 268.000 Euro in bar, aber nachdem der Manager einige Tage lang festgehalten wurde, durfte er in sein Restaurant zurückkehren.

Von da an baute die Polizei einen Fall auf und fand den Rädelsführer hinter der Operation, wodurch der gesamte Drogenring zu Fall gebracht wurde. Der Pizzeria-Manager wurde bei dem Versuch, aus dem Land zu fliehen, festgenommen und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

