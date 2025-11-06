Deutsche Pfleger wegen Mordes an zehn Patienten "um die Arbeitsbelastung zu verringern" zu lebenslanger Haft verurteilt

HQ

Ein Palliativpfleger in Deutschland ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er für schuldig befunden wurde, 10 Patienten ermordet und 27 weitere versucht zu haben, um seine Arbeitsbelastung während der Nachtschichten zu verringern.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Mann, der nach deutschem Datenschutzrecht nicht öffentlich genannt wird, seinen meist älteren Patienten zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 in einem Krankenhaus in Würselen, Westdeutschland, Schmerz- und Beruhigungsmittel injiziert hat.

Laut Agence France-Presse (AFP) arbeitete der Mann seit 2020 in der Einrichtung, nachdem er 2007 eine Ausbildung zum Krankenpfleger abgeschlossen hatte.

"Herr über Leben und Tod"

Während des Prozesses in Aachen beschrieb die Staatsanwaltschaft die Krankenschwester als "gereizt" und mangelndes Einfühlungsvermögen gegenüber Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten. Sie warfen ihm vor, als selbsternannter "Herr über Leben und Tod" zu agieren.

Das Gericht hörte, dass er Patienten während der Nachtschichten große Dosen Morphin und Midazolam verabreichte, was zu mehreren Todesfällen führte. Er wurde 2024 verhaftet, nachdem interne Überprüfungen den Verdacht auf die ungewöhnliche Häufigkeit von Todesfällen in seiner Gemeinde aufkommen ließen.

Bei der Urteilsverkündung entschied das Gericht, dass seine Verbrechen eine "besondere schwere Schuld" mit sich brachten, was ihn faktisch von einer vorzeitigen Entlassung nach 15 Jahren ausschloss. Jetzt behält er das Recht, Berufung einzulegen.

Weitere Fälle, die untersucht werden

Die Behörden führen nun Exhumierungen durch, um festzustellen, ob der Krankenpfleger im Laufe seiner Karriere weitere Patienten getötet haben könnte. Die Staatsanwaltschaft deutete an, dass weitere Anklagen folgen könnten, wenn weitere Opfer identifiziert werden.

Der Fall zieht Vergleiche mit dem von Niels Högel, einem ehemaligen Krankenpfleger, der 2019 wegen Mordes an 85 Patienten zwischen 1999 und 2005 verurteilt wurde. Högel gilt als Deutschlands produktivster Serienmörder der modernen Geschichte.