Deutet Square Enix ein neues Parasite Eve an?

Es wurde kürzlich entdeckt, dass Square Enix "Symbiogenesis" in Japan schützen lässt. Der Name bezieht sich auf den Prozess, bei dem zwei getrennte Organismen zu einem verschmelzen, was die gesamte Grundlage der Geschichte von Parasite Eve ist.

Bedeutet das etwas? Ein Remaster, ein Remake oder ein komplett neues Spiel? Niemand weiß es. Square Enix hat jedoch in letzter Zeit einige alte ruhende Serien wiederbelebt. Zum Beispiel hat die Valkyrie Profile-Serie letzten Monat eine neue Ergänzung in Form von Valkyrie Elysium bekommen, und Tactics Ogre bekommt im November ein Remaster namens Tactics Ogre Reborn, also ist es nicht ganz unwahrscheinlich.

Parasite Eve basiert auf dem gleichnamigen japanischen Horrorroman von 1995 und wurde 1998 für PlayStation veröffentlicht. Dem gruseligen Action-RPG folgte ein Jahr später Parasite Eve II, und 2010 erschien The 3rd Birthday auf PSP. Zusammen haben die ersten beiden Spiele über drei Millionen Exemplare ausgeliefert.

Danke, Gamespot.