Deutet Crytek Remake des ursprünglichen Crysis an?

Crysis hat lange Zeit die Messlatte für Grafiken in der Welt der Videospiele vorgelegt, doch auch abseits davon war das Game innovativ und bot abwechslungsreiches Gameplay. Doch mit Crysis 3 konnte Crytek nicht abliefern und verfing sich anschließend mehr und mehr in Schwierigkeiten, woraufhin die Serie in die Vergessenheit geriet. Nun haben sie jedoch eine schöne Anspielung gemacht, die ein paar Fans veranlasst zu glauben, dass das deutsche Studio womöglich ihren alten Klassiker wiederbeleben könnte.

In einem neuen Video vermarktet der Entwickler die neueste Version der CryEngine-Entwicklerplattform und nutzt hübsches Render-Material, um die Möglichkeiten der hauseigenen Technologie zu demonstrieren. Die Präsentation endet mit einem erneuten Besuch auf der Insel, auf der das erste Crysis spielte. Ganz am Ende hören wir noch einmal den Klang der ikonischen Rüstung. Wie erwartet möchte Crytek die Angelegenheit selbst nicht bestätigen, wir drücken trotzdem einen Daumen, dass sich dieses Gerücht als vorausschauende Meldung erweist. Ihr könnt euch ja selbst einen Blick verschaffen, solltet aber gut hinhören: