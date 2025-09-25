Deus Ex Remaster von Aspyr und Eidos-Montréal angekündigt, seine Grafik spaltet ihre Fans

Deus Ex, das Originalspiel der RPG-Serie, das von Warren Spector bei Ion Storm entwickelt wurde, wird nächstes Jahr mit einer Remaster-Edition von Aspyr neu veröffentlicht, um das 25-jährige Jubiläum des Spiels zu feiern (auch wenn das Spiel etwas später, am 5. Februar 2026, erscheinen wird).

Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal entwickelt, dem Studio, das Deus Ex mit Human Revolution (2011) und Mankind Divided (2016) erfolgreich neu aufgelegt hat und derzeit an Fable und Grounded 2 arbeitet.

Das Spiel wird eine modernisierte Grafik und Verbesserungen der Lebensqualität haben, aber ansonsten ist es kein großes visuelles Upgrade, wie es bei anderen Aspyr-Titeln der Fall ist: Sie verbessern die Grafik ein wenig, aber das Spiel sieht immer noch größtenteils aus wie ein Spiel aus dem Jahr 2000 (oder so, wie man sich an Spiele vor 25 Jahren erinnert).

Sie können sich den Deus Ex Remastered -Trailer unten ansehen. Es hat bereits zu Diskussionen über seine Grafiken und deren altmodisches Aussehen geführt. Schreib uns deine Meinung zu Deus Ex Remastered