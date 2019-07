Deus Ex: Mankind Divided ursprünglich ohne Jensen geplant

Deus Ex hat sich zu einem bekannten Franchise etabliert, seitdem das erste Spiel 2000 veröffentlicht wurde. Elias Toufexis lieh dabei Adam Jensen seine Stimme in Spielen wie Human Revolution. Nun enthüllte Toufexis interessante Details über seine Rolle. So soll der eigentliche Plan gewesen sein, Adam Jensen in Deus Ex: Mankind Divided, dem Nachfolger von Human Revolution, komplett zu entfernen.

Nachdem Human Revolution veröffentlicht wurde, wurde es still um Deus Ex, da Toufexis an Splinter Cell und Assassin's Creed arbeitete. Der Synchronsprecher erinnert sich jedoch noch daran, dass er einen Anruf für eine Fortsetzung bekommen hatte. In einem Interview mit VG247 erklärt er: ''Sie haben mich für eine Fortsetzung angerufen, das hat mich gefreut zu hören denn eigentlich, und ich bin mir nicht sicher ob das jemand weiß, ich denke es ist okay wenn ich es jetzt sage - eigentlich wollten sie die Fortsetzung ohne Jensen machen.''

Im Laufe des Interviews spricht er darüber wie sich die Entscheidung änderte: ''Wenn ich mich richtig erinnere dann wurde mir gesagt dass das Marketing Team meinte, 'Nein, das könnt ihr nicht machen. Jensen ist gerade ein Bestandteil dieser Diskussion über die besten Videospielcharakter aller Zeiten. Ihr könnt kein Spiel ohne ihn machen, wenn ihr ihn bereits startklar habt.' Und sie haben zugestimmt, also haben sie die Geschichte von Human Revolution weitererzählt. Wir haben zwei Jahre, zweieinhalb Jahre daran gearbeitet.'' Das bedeutet wohl dass wir dem Marketing Team so einiges zu verdanken haben, vielleicht wäre ohne das Team Jensen niemals zurückgekehrt.

Toufexis gibt im Interview zusätzlich einige Details über die Produktion von Mankind Divided, besonders darüber welche Richtung letztendlich für die Geschichte bestimmt wurde.

''Ja, darüber bin ich nicht sonderlich begeistert'', erwähnte er. ''Was passiert ist, und ich möchte niemanden auf die Füße treten also halte ich mich vage, wir haben über zwei Monate lang für ein komplettes Spiel gefilmt, das wäre ein gesamtes Spiel gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere dann hatten Ich und einige andere Leute große Probleme damit wie sich die Geschichte entwickelte, es hat nicht funktioniert. Also haben sie ein ganzes Stück neu geschrieben, und es war so viel besser.''

Was haltet ihr von Toufexis' Performance als Adam Jensen in Deus Ex?

