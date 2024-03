Deus Ex: Mankind Divided und The Bridge sind nächste Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich

HQ

Der Epic Games Store bietet ab dem 14. März nächste Woche Deus Ex: Mankind Divided und The Bridge kostenlos an. Beide Titel können eine Woche lang eingelöst werden, bis die nächsten Werbegeschenke im Store enthüllt werden.

Deus Ex: Mankind Divided wurde 2016 veröffentlicht und ist der fünfte und jüngste Teil der langjährigen Sci-Fi-Reihe. Das Spiel ist eine direkte Fortsetzung von Deus Ex: Human Revolution aus dem Jahr 2012 und lässt die Spieler erneut in die Fußstapfen des Cyber-augmentierten Protagonisten Adam Jensen schlüpfen. Du kannst dir unsere Rezension des Spiels hier ansehen.

The Bridge hingegen ist ein Schwarz-Weiß-Puzzler, von dem es heißt, dass er "Ihre vorgefassten Meinungen über Physik und Perspektive neu bewertet". Das Spiel wurde ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht und enthält 48 einzigartige Rätsel, bei denen die Spieler innovative Lösungen finden müssen.