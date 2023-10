Detroit sieht im neuen Robocop: Rogue City-Trailer rau aus

HQ

Nach zwei Verzögerungen wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Robocop: Rogue City am 4. November startet, und dieses Mal sieht es wirklich so aus, als würden der Entwickler Teyon und der Publisher Nacon die Ware liefern.

Jetzt haben wir ein Präsentationsvideo von Robocops Heimatstadt Detroit bekommen, und wenn Sie dachten, dass es in den Filmen rau aussieht - warten Sie, bis Sie sehen, was Sie im Spiel erwartet. Die Entwickler schreiben, dass "die Kriminalität grassiert, da die Stadt am Rande der Ruine liegt, die Menschen um Reste kämpfen, während andere ein extravagantes Leben im Luxus führen", also scheint es, als ob Robocop ein vielbeschäftigter Typ sein wird, wenn Robocop: Rogue City am 4. November Premiere hat.

Sehen Sie sich das Video unten an.