Detroit: Become Human überschreitet 10 Millionen verkaufte Einheiten

Es war ziemlich bemerkenswert, die Beine zu sehen, die Quantic Dream 's Detroit: Become Human entwickelt hat. Das Spiel hat sich trotz seines Debüts im Jahr 2018 weiterhin mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit verkauft: Über drei Millionen verkaufte Einheiten wurden nach sechs Monaten ausgeliefert, fünf Millionen nach ein paar Jahren, sechs Millionen nach drei Jahren, acht Millionen nach fast fünf Jahren und jetzt 10 Millionen nach sechs Jahren.

Dies wurde von Guillaume de Fondaumière, CEO von Quantic Dream, in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem er hinzufügt: "Das gesamte @Quantic_Dream-Team schließt sich mir an, um mit Stolz zu verkünden, dass @Detroit_Game jetzt mehr als 10 Millionen (bezahlte) Einheiten auf @PlayStation und PC verkauft hat. Wir sind jedem Einzelnen da draußen, der das Spiel gespielt hat, sehr dankbar. Ihr bedeutet uns die Welt und ohne jeden Einzelnen von euch hätten wir diesen unglaublichen Meilenstein nicht erreichen können!"

Es versteht sich von selbst, dass diese Ankündigung eine Welle von Anfragen nach Fortsetzungen von Fans ausgelöst hat. Viele hoffen weiterhin, dass der Entwickler in diese Science-Fiction-Welt zurückkehrt, um neue Geschichten zu präsentieren. Würdest du ein Follow-up zu Detroit: Become Human in Betracht ziehen?