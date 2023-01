Detroit: Become Human hat mehr als 8 Millionen Exemplare verkauft

HQ

Sagen Sie, was Sie wollen, über David Cages Schreiben, aber es besteht kein Zweifel, dass der Fokus von Quantic Dream auf extrem filmische Spiele mit Quick-Time-Events sie für jeden verlockend macht, der sich in einer Geschichte verlieren möchte und / oder sich mit komplexen Steuerelementen nicht besonders wohl fühlt. Dies scheint ihren Titeln einen längeren Schwanz zu geben als viele andere Spiele, etwas, für das wir heute ein weiteres Beispiel erhalten haben.

Quantic Dream hat uns eine Pressemitteilung geschickt, in der es heißt, dass Detroit: Become Human jetzt mehr als 2,5 Millionen Exemplare auf dem PC verkauft hat, was es auf allen Plattformen über 8 Millionen macht. Was dies noch beeindruckender macht, ist, dass das Spiel bereits im Juli 2021 den 6-Millionen-Meilenstein erreicht hat, so dass es seitdem rund 2 Millionen Exemplare verkauft hat. Eine ziemliche Leistung, wenn man bedenkt, dass das Spiel 2018 erstmals auf PS4 veröffentlicht wurde. Wir werden sehen, ob Star Wars Eclipse noch größere Höhen erreichen kann, wenn oder ob es irgendwann in der Zukunft startet.