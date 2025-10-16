Detroit: Become Human Entwickler Quantic Dream bestätigt Arbeit an einem kompetitiven Multiplayer-Spiel

Während Sony seine Live-Service-Bemühungen neu bewertet und andere Entwickler sich fragen, ob sie ihre neueste Battle-Pass-Bonanza wirklich dazu bringen können, Millionen von Spielern anzuziehen, geht Quantic Dream dorthin, wo es noch nie zuvor war. Der Entwickler von Detroit: Become Human and Beyond: Two Souls entwickelt ein kompetitives Multiplayer-Spiel.

"Nach Jahren als Ein-Projekt-Studio haben wir uns auch entschieden, einen neuen Schritt zu gehen", heißt es in einem neuen Blogbeitrag von Quantic Dream-Chef David Cage. "Mehrere Teams widmen sich voll und ganz der Entwicklung der nächsten Generation großartiger Spiele, darunter etwas ganz anderes, ein kompetitives Multiplayer-Erlebnis, das aus dem gleichen Geist der Neugier und Kreativität geboren wurde, der uns schon immer definiert hat."

Cage merkt an, dass Quantic Dream sich bewusst ist, dass es noch nie in Multiplayer-Erlebnisse eingetaucht ist, verspricht aber, dass das Studio weiß, dass es "alles zu beweisen" hat.

Es gibt kein Wort darüber, wann wir mehr von diesem Multiplayer-Erlebnis sehen werden oder was es tatsächlich ist. Schütze? Strategie? Wer weiß? Alles, was wir wissen, ist, dass es kommen wird, und das gilt auch für Star Wars Eclipse, das ein weiteres hoffnungsvolles, aber vages Update erhalten hat. "Natürlich geht die Entwicklung von Star Wars: Eclipse weiter und wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr mit euch zu teilen." schreibt Cage.

UPDATE: Wir wissen jetzt, was der Titel und das Konzept des Spiels ist. Quantic Dream hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Studio an Spellcasters Chronicles gearbeitet hat, einem 3v3-Action-Strategiespiel, das Ende 2025 in einer geschlossenen Beta auf dem PC erscheinen wird. Schauen Sie sich den Trailer unten an: