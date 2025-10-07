DETOUR, ein Van-basiertes Puzzle-Erkundungsabenteuer, wird in Out of Bounds 2025 vorgestellt

Das Tolle an digitalen Events, die sich auf Indie-Entwicklung konzentrieren, ist, dass man immer Genre-Crossover oder Prämissen finden wird, die man sich sonst nicht vorstellen könnte. Das ist in etwa so, als A la Fresca Studio DETOUR in Out of Bounds präsentierte, ein Van-basiertes Erkundungsabenteuer, in dem wir eine Sci-Fi-Landschaft erkunden.

Du sammelst Materialien und wirfst sie in den Kofferraum des Fahrzeugs, um damit Wege freizuschalten, den Van aufzurüsten oder Umgebungsrätsel zu lösen. In einer Welt, die von einer bösen künstlichen Intelligenz beherrscht wird, wird das Anpassen und Lernen zu einem wesentlichen Bestandteil der Reise.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für DETOUR, aber es wird auf dem BCN Game Fest zum Testen verfügbar sein, und Sie können es bereits zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen.