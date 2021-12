Detention-Entwickler Red Candle Games stellt Action-Plattformer Nine Sols vor

Das taiwanesische Entwicklerstudio Red Candle Games arbeitet nach einigen Rückschlägen weiterhin an Videospielen und diese Woche haben sie uns ihren neuen Titel vorgestellt. Laut dem Team ist Nine Sols ein 2D-Action-Plattformer im sogenannten „Taopunk"-Setting, das Cyberpunk-Elemente mit Daoismus und fernöstlicher Mythologie/Fantasy vermischt.

Anders als die vorherigen Werke von Red Candle Games (Detention, Devotion), die sich vor allem auf Horroratmosphäre und Rätsel konzentriert haben, wird Nine Sols Bosskämpfe im Stile von From Softwares Action-Hit Sekiro: Shadows Die Twice beinhalten. In diesem Abenteuer spielen wir einen alten Helden, der neun Herrscher eines fremden Landes tötet, um Rache zu nehmen. Zu Plattformen und dem geplanten Erscheinungsdatum wurden keine Angaben getätigt.

Quelle: Gematsu.