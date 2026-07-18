Details zur verworfenen Monsters, Inc. Fortsetzung enthüllt

Monsters University war das erste Mal, dass Pixar für einen Nachfolgefilm in der Zeit zurückreiste. Prequels waren normalerweise nicht ihr Ding, und ursprünglich hatte es die Idee, Monsters, Inc. eine Fortsetzungsgeschichte zu bekommen, die untersucht, was nach den Ereignissen des Originalfilms geschah. Diese Idee wurde zu einem vollständigen Drehbuch, das die Autoren Bob Hilgenberg und Rob Muir Lost in Scaradisse nannten.

Laut The Wrap hätte Monsters, Inc: Lost in Scaradise Mike und Sulley in ihrem Leben weiter entwickelt. Mike heiratet, und Sulley bekommt eine Beförderung bei der Arbeit. Es gibt sogar eine Rückkehr von Boo im Drehbuch, als älteres Kind. Hilgenberg und Muir stehen immer noch zu dem Drehbuch und würden es lieben, wenn es eines Tages zu einem vollständigen Film gemacht wird.

"Wir stehen zu diesem Skript, wir sind sehr stolz darauf. Es ist so eine Sache, bei der beim Schreiben alles an seinen Platz fiel. Es war eine Herzensangelegenheit, und wir sind sehr leidenschaftlich dabei. Wir wollten sicherstellen, dass wir bei der Marke Pixar bleiben. Unser Ziel war es, wenn jemand das Drehbuch liest, nicht zu wissen, ob wir von Pixar beeinflusst wurden oder nicht", sagte Muir.

Es sind 13 Jahre vergangen, seit wir das letzte Mal die Welt von Monstern gesehen haben, die Kinder erschrecken, und obwohl Pixar sich heutzutage hauptsächlich auf Toy Story als größtes Franchise konzentriert, gibt es immer die Möglichkeit, Kinobesucher mit mehr Nostalgie aus alten Animationsklassikern zurück ins Kino zu locken.