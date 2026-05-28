Destruction Allstars wird offiziell am 25. November geschlossen

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Destruction Allstars war eines der ersten PS5-Exklusivspiele, die veröffentlicht wurden. Im Jahr 2021 versprach es den Spielern ein verrücktes Erlebnis, wie sie es wahrscheinlich seit den Twisted Metal-Tagen nicht mehr gesehen hatten. Autos, die überall explodieren, mächtige Waffen, Parkour und mehr, die in dieser Mischung aus Genres und Mechaniken zu sehen sind – das könnte ein Warnsignal für das Kommende im Live-Service-Bereich gewesen sein.

Mehr als fünf Jahre später werden wir uns bald von Destruction Allstars verabschieden, denn PlayStation-Nutzer, die das Spiel besitzen, wurden per E-Mail (über GamingBolt) darüber informiert, dass das Spiel am 25. November endgültig abgeschaltet wird. Bereits wurde Destruction Allstars zusammen mit seiner Premiumwährung Destruction Points aus dem PlayStation Store entfernt. Jeder, der noch etwas DP übrig hat, kann es nach Belieben ausgeben, aber es gibt nicht viel Geld dafür, da das Spiel aufgrund anhaltender technischer Probleme auch auf seine Mehrspielermodi verzichtet hat.

Die Einzelspielermodi umfassen den Arcade-Modus sowie einige Herausforderungen, die jedoch durch den Mehrspieler-Server-Stillstand beeinflusst werden könnten. Wie dem auch sei, das Spiel ist praktisch leer und wird bis Ende des Jahres offiziell begraben sein.

Destruction Allstars ursprünglich als Free-to-Play-Titel gestartet, sofern man ein PS Plus-Abonnement hatte. Wenn nicht, kostete es 19,99 $, und einige berücksichtigen die Anfangskosten als Grund, warum es nicht viel Aufsehen gemacht hat. Wir haben die Spielerzahl für Destruction Allstars nie wirklich gesehen, aber selbst als eines der wenigen PS5-Exklusivspiele am Anfang der Konsole konnte es kein Interesse wecken. Etwas, das leider über viele andere PlayStation-Spiele später in ihrem Lebenszyklus gesagt werden sollte.