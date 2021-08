Destruction Allstars: Kommende Saison-Updates unbestimmt verzögert

Lucid Games' PS5-Spiel Destruction Allstars tut sich weiterhin schwer damit, auf Sonys aktueller Konsole an Fahrt zuzulegen. Letzte Woche stellte der Entwickler im Playstation-Blog klar, dass die aktuelle Content-Saison verlängert wurde, weil die Entwickler länger als gedacht mit Balancing-Updates beschäftigt waren. Zukünftige Saisons wurden auf unbestimmte Zeit verzögert, weshalb drei neue Level im Saison Pass vorerst alles sind, was die Spieler zu tun bekommen.

Schauen wir uns die „Momentaufnahme all der Änderungen" in der aktuellen Version genauer an, sind dort gerade mal zwei Dinge aufgeführt: Destruction Allstars' Latenzproblem (sogenannte "Ghost Hits": man wird vom Feind getroffen, konnte aber gar keinen Treffer ausmachen) soll mit gesteigerter Serversynchronisation angeblich behoben oder zumindest verbessert worden sein. Außerdem wurde die Abklingzeit der Rammfähigkeit im Auto verkürzt. Online-Spieler können nun in kleinen Partys die Offline-Spielmodi angehen und in wenigen Wochen sollen zwei große Mayham-Karten (welche genau wurde nicht kommentiert) überarbeitet werden.