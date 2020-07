Destroy All Humans! zeigt uns ein bisher unveröffentlichtes Level

Black Forest Games und THQ Nordic bereiten sich darauf vor, das außerirdische Chaos von Destroy All Humans! auszulösen. Der Titel erscheint morgen am 28. Juli für Homo Sapiens auf der ganzen Welt und wir haben soeben unsere Kritik online gestellt. Wie kürzlich bekannt wurde, wird das Remake eine Überraschung enthalten. Gemeint ist eine bisher unveröffentlichte Mission, die sorgfältig restauriert wurde, um sowohl alten als auch neuen Fans der Serie auf PC, Playstation 4, Xbox One und Google Stadia etwas zu bieten, das sie noch nicht kennen. Unten könnt ihr euch den Teaser-Trailer zur supergeheimen Mission 'The Wrong Stuff' anschauen und wer möchte, beobachtet unser dänisches Team dabei, wie sie die teure Crypto-137-Edition des Games auspacken.

