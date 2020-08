Destroy All Humans: Black Forest Games plant keine Version für Xbox Series X oder PS5

Der Generationswechsel wird von vielen Studios geschichtlich gesehen dazu genutzt, um halbwegs interessante Spiele mit wenig Mühe in schmuddeligem Zustand erneut veröffentlichen zu können, um begeisterte Kunden zweimal zur Kasse zu bitten. Mit den neuen Konsolen werden diese Geschäftspraktiken aktiv bekämpft, obwohl uns das Thema Sammlungen, HD-Remaster und Neuveröffentlichungen auch in Zukunft in der einen oder anderen Form begleiten wird.

Eine modernere Version von Destroy All Humans! für Playstation 5 oder Xbox Series X sollten die Fans jedenfalls nicht erwarten. Das Game, das erst vor einem Monat veröffentlicht wurde, werde laut dem Creative Director Jean-Marc Haessig nicht dediziert auf die Next-Gen-Hardware portiert. Gamingbolt gegenüber sagte der Entwickler: "Derzeit arbeiten wir an der Wartung des Spiels nach der Veröffentlichung. Ein Port der nächsten Generation von Destroy All Humans! ist nicht geplant."

Das Remake des Klassikers von 2005 erhielt ziemlich gemischte Kritiken, scheint aber einiges an Interesse nach sich gezogen zu haben. Wir vermuten, dass Black Forest Games und THQ Nordic ihre Ressourcen lieber in eine Fortsetzung stecken, wenn der Titel womöglich eh via Abwärtskompatibilität auf den neuen Systemen spielbar ist.