Destroy All Humans 2: Reprobed erscheint jetzt für PS4 und Xbox One, aber ohne Multiplayer

Destroy All Humans 2: Reprobed ist ein komplettes Remake des PlayStation 2-Titels aus dem Jahr 2006, angetrieben von der Unreal Engine 4. Diese Version kam letzten August auf Konsolen der aktuellen Generation und auch auf dem PC an, und die Wahrheit ist, dass sie immer noch ziemlich viel Spaß macht, auch wenn sie die Einschränkungen ihres Ansatzes für Konsolen von vor drei Generationen aufhebt, wie wir Ihnen in unserem Test gesagt haben.

Und da es scheint, dass Black Forest und THQ der Meinung sind, dass das außerirdische Crypto-Spiel nicht den Empfang hatte, den es verdient, haben sie jetzt angekündigt, dass sie es auf Xbox One und PS4 portieren werden, obwohl diese neue Version keinen Multiplayer-Modus haben wird, den das Original hatte, mit Split-Screen-Koop.

Das wird einigen Fans wahrscheinlich nicht viel ausmachen, aber um diejenigen zu "entschädigen", die sich dafür interessieren, wird Destroy All Humans 2: Reprobed auf PlayStation 4 und Xbox One zu einem reduzierten Preis erhältlich sein und ab dem 27. Juni für 29,99 € / 24,99 £ in die Regale kommen.

Hast du Destroy All Humans 2: Reprobed gespielt?