Destroy All Humans 2 - Reprobed bekommt einen lustigen Launch-Trailer für Last-Gen

Wir sind uns zwar immer noch nicht ganz sicher, ob Destroy All Humans 2 wirklich ein Remaster braucht, aber wir hatten Spaß damit, als es letztes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wurde. Jetzt ist es an der Zeit, dass mehr Leute das Spiel genießen, da Destroy All Humans 2 - Reprobed auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde.

Es gibt jedoch eine Einschränkung, da diese Version nur den Einzelspieler-Teil enthält, aber wir bezweifeln, dass es eine ganze Reihe von Spielern mit alten Konsolen gibt, die sich darauf freuen, es online zu spielen. Seht euch unten den Launch-Trailer für die PlayStation 4- und Xbox One-Edition an.