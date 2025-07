Destiny: Rising wird im August auf Mobilgeräten eingeführt

HQ

Netease Games und Bungie hat ein Datum auf das mobile Gegenstück Destiny geklatscht. Dieses Projekt mit dem Namen Destiny: Rising wird für iOS- und Android -Geräte erscheinen und die charakteristische Looter-Shooter-Action der Serie auf die Plattformen bringen und eine Möglichkeit bieten, Macht zu sammeln und zu wachsen, um es mit immer anspruchsvolleren Bossen und Feinden im Sonnensystem aufzunehmen.

Das Spiel, das am 28. August debütieren soll, wird auf dem App Store und dem Google Play Store erscheinen, und anscheinend sind die Fans ziemlich gespannt darauf. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben sich über 5,077 Millionen Menschen für das Spiel vorregistriert, was bedeutet, dass diejenigen, die sich Destiny: Rising ansehen, wenn es debütiert, mit 20.000 Glimmer, fünf einer neuen und unklaren Ressource, 20 Legendary Shard aussehenden Objekten und 10 Kristallbooten irgendeiner Art (die als "kostenlose Ziehungen" bezeichnet werden) verwöhnt werden... Wenn sich weitere fünf Millionen Leute vor der Veröffentlichung vorregistrieren, werden die Fans auch mit einem Exotic -Ornament für eine Waffe belohnt.

Da die Veröffentlichung bevorsteht, schaut euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an, der weiter zeigt, dass dieser Sommer ein großer Sommer für Destiny -Fans sein wird, da die The Edge of Fate -Erweiterung von Destiny 2 ebenfalls Mitte Juli erscheint.