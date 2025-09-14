Destiny: Rising wird bald 120 fps Gameplay unterstützen, aber nur auf Apple iPhone 17 Geräten

HQ

Es wurde bestätigt, dass die mobile Alternative Destiny, Destiny: Rising, sehr bald versuchen wird, die Vorteile der neu vorgestellten iPhone 17-Gerätereihe voll auszuschöpfen.

In einem kürzlich veröffentlichten Social-Media-Beitrag wurde bestätigt, dass ein Update auf dem Weg ist, das ein Gameplay mit 120 fps für den Titel bieten soll, insbesondere für iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air Gadgets, wobei das Update "bald" erscheinen soll.

Wenn man bedenkt, dass die neuen iPhones ab dem 19. September ausgeliefert werden, ist dies natürlich eine gute Sache, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr neues Gerät auf den Prüfstand zu bringen.