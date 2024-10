Destiny: Rising nimmt Bungies Looter-Shooter mobil

Wir haben Gerüchte und Gerüchte gehört, dass Bungie sich mit den Leuten von NetEase zusammentun wollte, um eine mobile Version seines langjährigen Looter-Shooters Destiny zu entwickeln, und jetzt ist dies Realität geworden.

Es wurde ein Projekt mit dem Titel Destiny: Rising angekündigt, bei dem es sich um einen Sci-Fi-RPG-Shooter handelt, der die Spieler auf ein Abenteuer mitnimmt, um geliebte Charaktere zu treffen und das Universum zu retten, und das alles innerhalb einer alternativen Destiny Zeitlinie.

In einem Vorschauartikel wird uns gesagt, dass Destiny: Rising "in einer alternativen Zeitlinie spielt, viele Jahre vor Destiny 1 und 2". Was das in Bezug auf die Geschichte und die Erzählung bedeutet, erfahren wir etwas weiter:

"Die gefallene Gottheit, der Reisende, nutzte ihr Licht, um Geister zu erschaffen, die gefallene Bewohner der Menschheit aufspürten und sie als Lichtträger zurückbrachten, Unsterbliche, die mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet waren.

"Der Beginn unserer Etappe spielt in einem Moment, in dem die Menschheit diese dunklen Zeiten hinter sich lässt und die Fundamente dessen legt, was die Letzte Stadt werden wird. Während die Überlebenden Zuflucht suchen, versammeln sie sich in Außenposten wie Haven, um auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten und Kraft gegen die verbleibenden Bedrohungen auf der Erde zu sammeln."

Trotz dieser alternativen Kulisse wurden uns auch einige wiederkehrende Gesichter versprochen, darunter Ikora Rey, aber ihr Auftritt wird durch eine Reihe zusätzlicher Charaktere unterstützt, die noch nie zuvor in Destiny verwendet wurden. Was den Hauptcharakter betrifft, so übernimmt der Spieler die Rolle von Wolf, einer Person, die du anpassen und zu deiner eigenen machen kannst.

Das Gameplay wird anscheinend ähnlich wie im Hauptspiel sein, wobei die Spieler zwischen zwei Waffentypen wechseln können (Primary und Power, diesmal keine Energy ), wobei die Waffen von allen von Ihnen erstellten Charakteren geteilt werden. Was die Fähigkeiten betrifft, so verwendet jeder Charakter ein Relic, das es ihm ermöglicht, Supers verschiedener Elemente zu verwenden, und die Tür zu zwei weiteren Signature Fähigkeiten öffnet.

Es wird auch erwähnt, dass es PvE- und PvP-Elemente geben wird und dass die Möglichkeit, zwischen Campaign Missionen, Strikes und dem neuen kompetitiven Modus Shifting Gates zu wechseln, vorhanden sein wird.

Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, wurde uns ein Closed Alpha Test versprochen, der bereits am 1. November beginnen wird. Der Haupthaken ist, dass dies nur für diejenigen in den USA und Kanada verfügbar sein wird, aber es wird auf iOS- und Android -Systemen verfügbar sein.

Schauen Sie sich den Destiny: Rising -Trailer unten an.